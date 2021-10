Tenir una barraca a la Copa durant les Fires de Sant Narcís és per a moltes entitats ciutadanes un salvavides i la possibilitat de cobrir una gran part del seu pressupost anual. Els ingressos que genera tenir una barraca són vitals per a la supervivència i continuïtat d’algunes associacions i col·lectius ciutadans. Els últims anys, algunes han patit de valent ja que es van quedar sense barraques. Ja sigui per incidents per l’empresonament dels líders polítics catalans, per la sentència o per la pandèmia, els últims anys la celebració de les tradicionals barraques s’ha vist alterada. I també els ingressos de moltes entitats.

Per aquest motiu, l’anunci que tornaven a celebrar-se les barraques a la zona de la Copa va suposar un respir i un alleugeriment per diverses associacions. Però el fet que encara estiguem en una situació sanitària d’alerta fa que no tothom hi pugui ser present. Inicialment, hi haurà espai per a vuit entitats. No obstant això, s’ha buscat una solució. Es tracta de l’anomenada barra comunitària. El 30 de setembre passat, l’Ajuntament de Girona conjuntament amb la Comissió de la Copa i les entitats que van resultar guanyadores del concurs per tenir barraca van decidir instal·lar una sola barra per servir menjar i begudes. Seran dues barres d’uns 25 metres. Finalment, però, s’ha optat per ampliar aquesta barra comunitària a les entitats que inicialment s’havien quedat fora del sorteig. D’aquesta manera es vol donar un cop de mà a totes les entitats. Les 8 associacions que van sortir en el primer sorteig van ser: La Fal·lera Gironina, Diables de l’Onyar, Club Esportiu Santa Eugènia de Ter CESET, Club Rítmica, CE Pontenc, Associació Salsa Jove, Casal Independentista El Forn i el Consell d’Estudiants de la UdG. Ara s’hi afegiran: El Girona Club d’Hoquei, el Club Voleivol AVAP, el Club Esportiu Patinatge Artístic Girona, l’AEiG Pare Claret, els Naturalistes i el Club d’Escacs Gerunda.