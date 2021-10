257 expositors comercials i una superfície contractada de 10.851 metres quadrats. Aquestes són algunes de les grans xifres de la present edició de la Fira de Mostres de Girona. Torna l’activitat econòmica després de mesos d’inactivitat a conseqüència de la pandèmia i, per tant, no és tan important les xifres sinó el fet de tornar a reactivar el ritme firal.

El nombre d’expositors d’aquest any serà un 32% menys que el 2019. Igualment, la xifra de superfície ocupada ha disminuït. En concret, es passarà dels 10.851 metres quadrats de la darrera edició que es va poder celebrar als 7.535 d’aquest any. Al voltant d’un 30% menys. Un dels sectors que ha vist reduïda la seva presència és el de la maquinària agrícola i industrial que normalment se situaven a l’exterior del Palau de Fires. També el sector de l’automòbil tindrà menys presència. El motiu, en alguns casos, és la falta d’estoc. A més, pel que fa al món del motor, el fet que recentment s’hagi celebrat a Barcelona el saló de l’automòbil també ha fet reduir el nombre d’expositors en altres fires. Alguns expositors han admès que hi voldrien ser, però que no tenen mercaderia.