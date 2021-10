Les fires tenen també un espai reservat per a la cultura. Sempre és una bona opció trobar un moment per visitar alguna de les exposicions que aquests dies es poden veure a diferents espais culturals de la ciutat. Una d’aquestes propostes és la que la Fundació Masó presenta a la Casa Masó. Es tracta d’una exposició que porta per títol «L’Almanach dels Noucentistes: la consolidació d’un moviment» i que reuneix obres de Picasso, Gargallo, Torres-García Sunyer i Nonell, entre d’altres.

La mostra recull obres d’art, llibres i diversos documents dels principals col·laboradors de l’almanac promogut per la figura d’Eugeni d’Ors l’any 1911. La llista d’artistes que van paticipar-hi és molt representativa d’aquella època. Pel que fa als pintors i escultors: Ricard Canals, Josep Obiols, Pablo Gargallo, Josep Aragay, Isidre Nonell, Ismael Smith, Joaquim Torres-García, Josep Clarà, Pere Torné-Esquius, Pablo Picasso, Prudenci Bertrana, Joan Borrell i Nicolau, i Joaquim Sunyer.

La llista d’escriptors que són presents a l’exposició amb documents i material divers és igualment de primer nivell: Josep Carner, Eugeni d’Ors, Guerau de Liost, Joan Maragall, Joan Llongueras, Joan Puig i Ferreter, Josep M. López-Picó, Pere Corominas, Joaquim Folch i Torres i, novament, Joaquim Torres-García. També s’exposa per primera vegada un exemplar de l’Almanach dels Noucentistes adquirit recentment per la Fundació Rafael Masó.

L’almanac es va publicar a Barcelona l’any 1911 i el calendari anava acompanyat també d’un text en prosa i un poema de diferents escriptors. L’almanac va adquirir un gran valor artístic i es va convertir en una autèntica obra d’art. L’exposició a la Casa Masó es pot visitar fins al febrer de l’any vinent.