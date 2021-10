Cada any per Fires es fa coincidir la celebració de la festa major de la ciutat amb la convocatòria d’una marató de donació voluntària de sang. Es tracta d’aprofitar que Girona s’omple de visitants i està en plena activitat per fer una crida, ja que cal omplir els recursos del banc de sang i teixits. La marató tindrà lloc el 31 d’octubre i l’1 de novembre de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 9 de la nit. El banc de sang estarà instal·lat aquests dos dies a la Casa de Cultura de Girona.