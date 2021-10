El parc del Migdia serà un gran escenari de concerts

El recinte del parc del Migdia s’ha convertit amb els anys en un bon escenari per a la celebració de concerts musicals. Ja hi ha hagut algunes experiències en anteriors edicions de les fires i també amb la celebració del Black Music Festival. Es tracta d’un espai que ofereix molt bones possibilitats per seguir alguna actuació i, per aquest motiu, s’han tornat a programar diversos concerts per a tots els gustos musicals.

La programació musical sempre sol tenir un gran protagonisme durant les fires. La primera actuació serà el 29 d’octubre, a les 8 del vespre, i tindrà com a protagonistes Gemma Humet i Vega mentre que l’endemà, a les 12 del migdia, serà el torn de l’Orquestra Selvatana, una de les formacions de més prestigi de les comarques actuacions i una fixa en molts cartells de festa major. El dia 30 hi haurà una doble ració de concerts ja que també estan anunciades les actuacions de Joan Colomo i Calavera, a les 8 del vespre. Pel que fa al primer, el cantautor català farà un repàs a la seva trajectòria musical i ha anunciat algunes novetats.

Una de les actuacions més destacades al parc del migdia serà el 31 d’octubre amb la reconeguda Orquestra Maravella, a les 12 del migdia. El mateix dia, a les 8 del vespre, també forma part del cartell musical el grup The Sey Sisters amb Aiala.

La recta final de les fires tindrà com a concerts destacats els del 4 de novembre, a les 8 del vespre, quan la Fundación Tony Manero, que es troba en plena gira de comiat, pujarà a l’escenari per amenitzar al públic i posteriorment actuarà Gramophone All Sisters. El divendres 5 de novembre, també a les 8 del vespre, hi haurà l’esperada actuació de tres grups. Per una banda l’Orquestra Fireluche i tot seguit un cartell de primer nivell amb el cantant Pau Riba i tancant la nit Cesk Freixas. Pau Riba és als seus 73 anys una figura icònica de la música i de moltes disciplines artístiques. I pel que fa al poeta i cantant Cesk Freixas és una de les figures més destacades de l’actual panorama musical català i reconegut per la crítica especialitzada.

Tampoc podia faltar en aquestes fires el concert de La Principal de La Bisbal sota la direcció de Francesc Cassú. En aquesta ocasió serà el 6 de novembre, a les 12 del migdia, Tancarà el cartell d’actuacions també el 6 de novembre, a les 8 del vespre, la Girona Jazz Project i Bateria de Girona.