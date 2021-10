Conèixer el nostre patrimoni local és igualment una bona opció durant les Fires. Per això el dia de Sant Narcís, patró de la ciutat, tenim dues propostes per escollir. Per una banda, el Museu d’Art, que guarda uns tresors d’art religiós de gran interès, fa una jornada de portes obertes. I per l’altra, el Museu d’Història dels Jueus ens ofereix la possibilitat de fer una visita guiada de manera gratuïta.

Amb l’objectiu de sumar-se a la festa patronal de la ciutat, el Museu d’Art obrirà les portes als visitants el 29 d’octubre de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. Durant aquestes hores l’accés a l’antic Palau Episcopal serà gratuït. Qui ho desitgi podrà conèixer i contemplar de primera mà una destacada col·lecció d’art que inclou peces datades des del romànic fins a inicis del segle XX. Actualment, a banda de la col·lecció permanent, el Museu d’Art de Girona acull les exposicions «Lagar/Begué. Els anys catalans (1915-1918)» i «Palau Ferré d’un sol traç». Ambdues mostres es podran seguir visitant fins al mes de març i el gener, respectivament.

D’altra banda, el dia de Sant Narcís el Museu d’Història de la Ciutat ens ofereix la possibilitat de fer una visita guiada gratuïta sota el títol «Bastint i vestint el patrimoni». Els responsables de la iniciativa volen donar a conèixer amb detall «els edificis que embolcallen les col·leccions dels nostres museus; contenen la seva pròpia història i les seves pròpies anècdotes. Si voleu descobrir aquestes històries us oferim diverses visites guiades, de la mà d’experts i coneixedors d’aquests edificis». En el cas del Museu d’Història dels Jueus la visita anirà a càrrec d’Assumpció Hosta, directora del Patronat Call de Girona que parlarà sobre els orígens de l’edifici i ens farà un viatge per a la seva història.

El Museu d’Història dels Jueus ocupa l’espai que al segle XV albergava la sinagoga i la zona on vivia llavors la comunitat jueva. Segons expliquen, «el centre porta un dels noms amb què es coneixia el Mestre de Girona, Mossé ben Nahman, que també fou anomenat Ramban, per la tradició jueva, i Nahmànides, per la tradició cristiana posterior».