Gaudir de les fires amb responsabilitat, respecte, seguretat i garanties. Aquests són alguns dels objectius que fonamenten la campanya que es vol promoure des de l’Ajuntament de Girona i algunes entitats durant aquestes fires.

La campanya tindrà una difusió especial durant totes les festes i s’ha inclòs també en el programa oficial que es repartirà i es farà arribar a les llars gironines. L’objectiu és molt clar: cal gaudir de les fires però amb responsabilitat. En aquest sentit, s’assegura que «volem que les Fires de Sant Narcís siguin divertides per a tothom. Per això, aquest any, viu les Fires amb responsabilitat». Es busca prevenir les conductes de risc i sexistes i per aquest motiu s’oferirà informació i assessorament sobre drogues, sexualitat i altres temes de salut durant les nits de festa.

L’Ajuntament de Girona ha informat també que el Punt Lila de les Nits de Concerts a la Copa aquest any tornarà a funcionar. No obstant, l’espai d’informació, assessorament, atenció i denúncia davant les agressions sexistes estarà ubicat a la rotonda del Rellotge de la Devesa i l’avinguda de Ramon Folch. Hi serà cada nit de concerts a la Copa.