La programació infantil té un gran pes dins de la programació de Fires. Els actes i espectacles infantils s’han vist reduït lleugerament per les restriccions de la pandèmia, però no obstant això s’ha pogut confeccionar un atractiu programa d’activitats infantils de diferents disciplines.

El dia 29, i en doble sessió a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda Marcel Gros porta el seu espectacle que porta per nom «Planeta M. Art» al Centre Cultural de la Mercè. El dissabte 30 d’octubre, al parc de Vista Alegre s’han programat els jocs tradicionals i populars catalans a càrrec de la companyia Miqui Giménez. Les sessions seran a 2/4 de 12 i 2/4 de 2 del migdia. La Copeta serà l’escenari escollit per un concert familiar que, en el moment de tancar aquesta edició, encara no estava anunciat. Sí que està confirmat l’espectacle Xiula a la Copeta el 31 d’octubre a les 12 del migdia. Un dels espectacles de carrer serà el «Teatro sobre ruedas» que es podrà veure a la plaça de Santa Susanna. En aquest cas, les sessions seran el 31 d’octubre a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda i el dilluns 1 de novembre amb el mateix horari.

El 31 d’octubre actuarà al parc de Núria Terés i Bonet la companyia Pengim Penjam amb l’espectacle «La Menuda i en Pau el gegant». Tampoc podia faltar a la programació infantil de fires la Bleda. En aquest cas, la seva actuació serà l’1 de novembre, a les 12 del migdia i les 5 de la tarda, a la plaça Miquel de Palol. L’espectacle porta per nom «La paradeta de fires». El darrer cap de setmana serà el torn per Pere Hosta que actuarà el 6 de novembre, a les 12 del migdia, a la plaça de la Marfà mentre que el mateix dia, i també a les 12 del migdia es faran les funcions de titlles de la Mula Baba a la plaça Ciutat de Figueres.