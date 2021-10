La seva visió sobre el retorn de l’activitat firal és doble, ja que a banda de dirigir Fira de Girona, Coralí Cunyat presideix la federació de fires de Catalunya. Assegura que el sector de les fires ha tornat convençut de la seva recuperació. Missatge optimista basat en fets i argumentat amb la previsió de fer les coses bé.

Potser aquest cop és tant o més important el fet que es torni a fer la Fira de Mostres que no pas el nombre d’expositors.

Evidentment. La notícia és que les fires tornen. Després d’un any i mig amb l’activitat firal aturada la Fira de Mostres torna. La tardor sempre és per nosaltres la temporada alta de fires a tot Catalunya i de moment hem arrancat l’activitat amb la fira del còmic. Ara bé, la cirereta del pastís és la Fira de Mostres, ja que és d’organització pròpia i tornem a estar aquí.

La fira del còmic els hi ha permet veure que es poden tornar a fer fires amb normalitat?

Es poden fer, sí. Els organitzadors estàvem convençuts que es podien fer fires segures i complir amb tots els protocols. Hem de tenir present que es van prohibir totes les fires al principi de la pandèmia. Ara, un cop ha acabat l’operatiu de vacunes al Palau de Fires hem tornat. Hem treballat tot aquest temps en xarxa, tant els públics com els privats, per poder-nos preparar i complir amb els protocols que el pla de sectorial de fires demana.

Es recuperaran altres fires ?

Estem treballant amb el calendari ordinari de fires per a l’any vinent. Moltes ja estan programades. La pista de gel per exemple es farà segur i ara estem acabant de gestionar com serà Tot Nuvis. Hi ha promotors externs interessats a fer fires i esdeveniments nous, tindrem algunes de curioses i per part de Fira de Girona tenim sobre la taula alguns projectes que, si encaixen i són viables, farà que tinguem el 2022 un calendari molt potent. És una gran notícia. Estem preparats i els expositors ja ens demanaven tornar.

Com ha viscut el sector de les fires de Catalunya la pandèmia?.

Realment amb molta preocupació. Vam ser dels primers sectors que ens vam aturar. Estàvem prohibits per decret. Som conscients de l’impacte econòmic dels nostres esdeveniments. Generem cada any 7.000 milions d’euros d’impacte econòmic a Catalunya. El 2020, el 93% dels esdeveniments no es va poder portar a terme. Això va suposar un impacte molt negatiu. Som motor econòmic amb un impacte directe i indirecte. Però durant la pandèmia sector públic i privat hem treballat més conjuntament. Som un país de fires i hem fet un pas endavant. Tot i les circumstàncies al final ens haurà anat bé.