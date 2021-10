Quan l’olor de castanyes i moniatos impregna l’avinguda Ramon Folch, els gironins comencem a treure la roba d’hivern i ens vestim de festa major per celebrar que, al segle XIII, unes mosques que van sortir de la tomba de Sant Narcís i ens va salvar de la invasió francesa. El cotó fluix, els mercats, les exposicions, les atraccions o les barraques són algunes de les icones que han acompanyat i omplert de records Juanjo Valeros d’ençà que era ben petit. Aquest gironí «molt gironí i molt del barri de Sant Narcís» enguany ha guanyat el concurs del cartell de Fires 2021. Valeros, que és dissenyador gràfic i professor de dibuix, explica el missatge que va inspirar el cartell: «Les ganes de festa». Per l’artista, «tots hem agafat alguna vegada un pet a barraques i qui digui que no, menteix». Amb això i les ganes de «tornar a viure unes Fires amb normalitat», l’artista va decidir que els protagonistes del cartell fossin els focs artificials.

«A tots ens agraden els focs artificials. Si ets a Girona, encara que no els vagis a veure, els escoltes», recorda Valeros i afegeix que són uns focs «especials»: «No només nosaltres hem hagut de fer quarantena, els símbols de la ciutat també. Per això he fet uns dibuixos que s’aproximen a les icones de la ciutat». De fet, l’artista explica que hi ha fins a 27 símbols i llegendes representats en el cartell. Un fet que espera que esdevingui un joc per a totes les persones que s’aturin a mirar-lo perquè «així la gent que desconeix els símbols i les llegendes els pot buscar i després descobrir-ne la història».

Una vida a Girona

Juanjo Valeros (54 anys) és de Girona «de tota la vida». Va créixer al barri de Sant Narcís, on va recuperar el joc del bèlit -un esport tradicional molt popular als anys setanta i que consisteix en fer caure una fusta de l’equip rival a cops de bastó sobre una altra fusta- i en va organitzar el Campionat del Món, que actualment farà la 17a edició.

Explica que «sempre» li ha interessat l’art, però es va decidir a estudiar-lo per la insistència d’un professor del seu institut, IES Santiago Sobrequés, que el va convèncer perquè anés a estudiar Belles Arts a Barcelona. «Em va enganxar l’època daurada del disseny als anys vuitanta a Barcelona. Hi havia grans dissenyadors i es portava molt fer marques, logotips, dissenys... La ciutat estava de moda i era molt important. Vaig enganxar una època molt bonica i tenia clar que volia ser dissenyador». Dit i fet. Just abans d’acabar la carrera de Belles Arts, Valeros va començar a treballar de dissenyador al Diari de Girona. «Vaig aprendre com funciona un diari, la rapidesa i sobretot l’estrès. Aprens molta informàtica, de manera autodidacta perquè en aquella època poca gent en sabia. M’hi passava hores i hores. Em vaig acabar comprant un Mac. En el meu departament érem dues persones. De vegades fins i tot hi havia temporades que era jo sol. I quan hi havia eleccions era un no parar! Tenies a tothom al darrere demanant infografies!».

Al cap d’una dècada i molts alt-i-baixos, l’etapa de dissenyador va cloure per començar-ne una de nova. Tot i això, afirma que els deu anys li van deixar empremta: «Recordo moltes coses, per exemple, quan el Diari estava a Fornells i va fer fallida. Vam estar gairebé un any sense cobrar fins que el va comprar Prensa Ibérica. Vam tirar endavant gràcies a les nostres famílies, però grans companys periodistes van haver de plegar. Encara ara ho recordo...». Abans de dedicar-se a l’ensenyament, Valero va engegar una empresa de disseny, Intermèdia, amb un soci. I finalment, al cap de 5 anys, es va treure les oposicions per ser mestre.

Segona etapa al Sobrequés

Qui havia de dir a aquell jove que l’any 1981 feia BUP al recent inaugurat Institut Santiago Sobrequés que un dia acabaria retornant amb els papers canviats: «Vaig començar a principis dels 2000 i sóc professor de dibuix tècnic i artístic. És una feina molt agraïda». D’aquesta nova etapa assegura que ha après a tenir «paciència»: «Crec que moltes vegades fem de professors i de psicòlegs. Avui en dia els joves tenen moltes angoixes, molt estrès, malalties mentals... Tal com està la societat ara, amb tanta competència i al final te n’adones que tot és millorable i hi ha moltes coses a fer i si no es fa un bon treball de recerca perquè no surt bé, doncs no passa res!», reflexiona.

Tot i exercir de professor, Valeros assegura que no abandonarà «mai» la vena artística perquè «m’agrada i és el meu veritable hobby». Actualment pinta acrílic i aquarel·la, i també participa en concursos de pintura ràpida en diversos punts del territori.