Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per haver fugit dels agents i envestir dos cotxes policials al barri de Campdorà de Girona. A més, l'home no tenia carnet perquè havia perdut tots els punts. Els Mossos van identificar el vehicle quan es va incorporar a una velocitat excessivament elevada a l'àrea del Pont de la Barca de Girona. En el moment d'aturar-lo, aquest va fugir de forma temerària en direcció a Celrà i va arribar als 140 km/h tot i que en aquesta via no es pot anar a més de 70. A més, els Mossos van detenir els cinc ocupants del vehicle per desobediència als agents.

Els fets van tenir lloc la mitjanit del dilluns 25 d'octubre, quan els agents dels Mossos estaven fent tasques de seguretat ciutadana a la zona del Pont de la Barca. En aquell moment van veure que hi havia un cotxe que s'incorporava al carrer a molta velocitat i a més es veia que excedia el màxim de pes permès. Per això, els agents van intentar aturar-lo. En veure el cotxe policial, el detingut va accelerar i va anar a buscar la C-66 en direcció a Celrà (Gironès). En la fugida, l'home va arribar a agafar els 140 km/h, tot i que en els trams més ràpids d'aquesta via només es pot circular a un màxim de 70 km/h.

A més, el conductor va saltar-se tres semàfors en vermell i va avançar un cotxe on no es podia. L'home també va envestir dos cotxes de policia de forma intencionada mentre intentaven aturar-lo. Finalment, el cotxe va quedar encaixonat entre dos cotxes dels Mossos i no va poder fugir. En aturar-lo, van demanar la identificació i els agents van comprovar que no tenia carnet de conduir perquè havia perdut tots els punts. L'home també es va negar a fer-se la prova d'alcoholèmia. Per això els Mossos el van detenir per conduir sense carnet, per no voler fer-se la prova, pels danys ocasionats als cotxes, per conduir temeràriament i per atemptar contra els agents durant la seva detenció.

Mentrestant, la policia també va obligar a fer baixar els cinc ocupants que quedaven al vehicle (en el cotxe hi anaven sis persones). Aquests es van negar a fer-ho i fins i tot feien força per impedir que els Mossos obrissin les portes. Per això els cinc ocupants també van quedar detinguts per desobediència. Un d'ells també va agredir a un agent. Durant l'escorcoll al cotxe, els Mossos d'Esquadra van veure que portaven dos tornavisos i documentació francesa que no era de cap dels ocupants. Els cinc acompanyants al conductor eren dos homes i tres dones d'entre 18 i 42 anys de nacionalitat espanyola i veïns de Girona, Barcelona i Ponts (Noguera). Els sis detinguts tenen antecedents policials i van passar a disposició judicial aquest dimarts. Tots ells han quedat en llibertat amb càrrecs.