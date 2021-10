Endesa està duent a terme un pla d'actuació per estendre nous trams de línies subterrànies de mitja tensió amb l'objectiu de tancar tres anelles elèctriques i, així, millorar i reforçar el servei a la ciutat. Els treballs suposen una inversió de prop de 187.000 euros i beneficiaran uns 14.000 clients dels barris de l'Eixample, Santa Eugènia i Montilivi. L'actuació, que es farà en tres fases, ha començat a l'Eixample, on s'ha instal·lat una nova línia elèctrica soterrada de gairebé 300 metres de longitud al carrer de Joan Maragall.

Aquesta nova xarxa, de 25 kV, uneix dues línies de mitjana tensió ja existents i dos centres de transformació que fins ara estaven aïllats, de manera que s’ha creat el que s'anomena tècnicament una anella elèctrica.

El sistema permet que, en cas d'incidència, es pugui donar servei als usuaris afectats per una via alternativa. Igualment, l'actuació ha comportat la renovació tecnològica d'un dels dos centres de transformació anellats, on s'han substituït les antigues cel·les per unes de noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants, que redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera.

En un segona fase, prevista per al mes de novembre, s'actuarà de manera idèntica al barri de Santa Eugènia, al voltant de l’edifici de la Farinera, concretament al carrer de Porvenir.

Finalment, a finals d’any està previst executar la tercera i última fase, al barri de Montilivi. En aquest cas, l'actuació consistirà en l'eliminació del punt de transformació aeri que hi ha a la zona enjardinada a la cruïlla del carrer Ullastret amb la Pujada del Grup Girona per Girona. El desballestament d'aquesta infraestructura consistirà amb la supressió de 117 metres de cablejat aeri i el desmuntatge de dos pals de formigó que subjectaven la màquina.

El tercer suport, que es reformarà, es mantindrà per donar continuïtat a la xarxa aèria de baixa tensió existent a la zona. A més, s'aprofitarà l'operativa per estendre una nova línia elèctrica, també de 25 kV, des del nou centre de transformació fins a la xarxa ja existent al carrer de Joan Coromines i Vigneaux. Els 190 metres de recorregut permetran, per tant, tancar la tercera anella elèctrica a la ciutat.