El fiscal manté que l'acusat de robar a casa d'una anciana de Sant Jordi Desvalls (Gironès) el 25 de novembre del 2019 no tenia intenció de matar la víctima de 91 anys quan li va clavar diversos cops a la cara. L'acusació pública ha mantingut la petició de 9 anys de presó per un delicte de robatori amb violència i un delicte d'homicidi per imprudència greu. En canvi, l'acusació particular, en nom de la família de la víctima, argumenta que va clavar una «pallissa» a una dona «fràgil i vulnerable» i que sabia que, amb els cops, la podia matar.

Demana 18 anys i 10 mesos de presó per homicidi i 5 per l'assalt. La defensa admet el robatori, però nega que l'acusat fos qui agredís la víctima. Aquesta tarda el jurat popular es retira a deliberar.