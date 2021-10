L'Ajuntament de Girona posa en marxa un nou servei d'habitatge per a joves que té com a objectiu agilitzar l'adjudicació de pisos i facilitar l'emancipació d'aquest col·lectiu. El programa és fruit d'una demanda del futur Pla Local de Joventut i hi estan implicats el Servei Municipal d'Habitatge i l'Oficina Jove del Gironès. "A la nostra ciutat, com passa en realitat a tot el país, no és fàcil accedir a un habitatge i, per tant, la taxa d'emancipació de les persones joves és molt baixa”, assegurat el vicealcalde, Quim Ayats. Per això, afegeix, "les persones joves han de ser una de les principals destinatàries de les polítiques per afavorir l'accés a l'habitatge".

La finalitat d'aquest nou servei és "l'optimització" durant un període de tres anys, des de l'1 d’octubre de 2021 i fins al 30 de setembre de 2024, dels processos relacionats amb l'habitatge i les persones joves. Entre les funcions, hi ha la de facilitar els tràmits necessaris per a l'adquisició d’habitatges d'acord amb les possibilitats obertes per les inversions extraordinàries de 2021, el conveni signat amb l’Incasòl i els acords amb promotors privats, en coordinació amb les accions del Servei Municipal d'Habitatge.

El programa també preveu la redacció de criteris per a l'adjudicació, a través de diverses modalitats, dels immobles del parc públic a les persones joves que ho necessiten o el control dels processos d'adjudicació de l'accés de persones joves als habitatges destinats a usos socials.

Alhora, el servei oferirà informació i orientació al col·lectiu en el marc dels serveis propis de l'Oficina Jove del Gironès. Per posar-ho en marxa, es contractaran dos professionals.