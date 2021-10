Guanyem Girona i el PSC van mostrar-se ahir, de nou molt crítics, molt crítics amb l’acord de l’equip de govern (JxCAT i ERC) amb el regidor expulsat de Ciutadans, Daniel Pamplona, per poder tirar endavant els pressupostos.

Per Guanyem suposa «deixar el futur de Girona en mans de l’espanyolisme i la dreta». El portaveu de la formació, Lluc Salellas va qualificar de «fracàs per a la ciutat» que la clau de la governabilitat recaigui en Pamplona: «És impossible fer les polítiques progressistes que necessita la ciutat si es dona el poder de decisió a una persona contrària a les polítiques socials que necessitem com a ciutat». «El desgast i la desorientació de Junts i ERC es fa evident amb aquest pacte i fa més necessària que mai una alternativa progressista, republicana i transformadora que tingui una visió clara i de futur per Girona», va reblar Salellas. El portaveu de Guanyem va parlar de la «desorientació absoluta del govern de Marta Madrenas» a qui manca «un projecte consistent de ciutat»..

Mentrestant, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va afirmar que «la situació del govern a Girona no pot ser més dolenta». A parer seu, «es constata una pèrdua de qualitat de vida general a la ciutat, amb increment de la inseguretat, la pèrdua de rigor en la gestió de l’espai públic, l’increment impositiu per mantenir els mateixos serveis i la pèrdua periòdica de botigues, negocies i activitat econòmica». Segons Paneque, «la preocupació per la situació a Girona es fa més greu encara quan pensem que estem perdent competitivitat com a ciutat i que la sensació de final d’etapa es perllonga de manera indefinida, sense que veiem cap impuls o voluntat de canviar les coses per part de l’actual govern».