Famílies del sector Est de Girona s’han pronunciat en contra del canvi d’organització als dos centres educatius que van anunciar el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Girona el passat 18 d’octubre. A partir del curs vinent, 2022-2023 l’escola de Font de la Pólvora acollirà Infantil, i la de Vila-Roja, tot l’alumnat de Primària d’aquests barris. L’objectiu és evitar que es tanquessin línies en algun dels centres arran de la demografia.

Aquestes famílies, però, alerten que «a l’hora de la veritat, el sector Est patirà una retallada de recursos» amb el canvi. A més, critiquen que la decisió ha estat «presa unilateralment per part del departament d’Educació i de l’Ajuntament de Girona, en cap moment s’ha consultat a les famílies dels alumnes, no s’ha fet cap treball amb la comunitat ni amb els barris per treballar el canvi», lamenten en un comunicat.

Per això, el grup de famílies afectades exigeix que es mantinguin les dues escoles «amb les línies completes». A més, acusen Generalitat i Ajuntament de pretendre «estalviar recursos retallant-los dels barris on més es necessiten».

En paral·lel, proposen alternatives, com per exemple «que es reforcin i es repensin les escoles, que es desenvolupin els projectes educatius i les metodologies necessàries per mantenir-les». També fan una crida perquè «es tingui en compte la comunitat educativa del barri i que es deixin de prendre decisions sense comptar amb nosaltres», indiquen al comunicat.

En cas que ja no hi hagi marxa enrere en aquesta redistribució dels cursos, les famílies volen que el canvi es prorrogui fins al curs 2024-2025, per establir una taula de diàleg conjunta mentrestant, on s’asseguin el departament d’Educació, Ajuntament de Girona, direccions dels centres educatius i les famílies afectades, i on puguin informar-se i negociar en aquest procés.