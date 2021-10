Girona estrena un servei compartit de motos elèctriques, impulsat per l’empresa Silence i el seu distribuïdor local, Interdiesel SA, que la companyia vol estendre a ciutats mitjanes d’arreu d’Europa. El nou servei arrenca amb 25 motos, però l’objectiu és que en els propers mesos s’arribi fins al centenar. Funciona íntegrament a través d’una aplicació que geolocalitza les motos disponibles i permet reservar-les. Els usuaris paguen en funció dels minuts que l’utilitzin (el preu és de 26 cèntims quan s’està en marxa) i poden circular tant per la ciutat com per municipis propers.

El lloguer de motos elèctriques per minut –conegut com a motosharing- ja està implantat a ciutats com Barcelona, Roma o Madrid. Ara, però, el servei fa el salt a ciutats mitjanes de l’empresa Silence, que n’ha desenvolupat una tecnologia específica. I la primera ciutat on s’implanta és a Girona.

El sistema funciona amb una aplicació (Silence Connected) que els usuaris s’han de descarregar al mòbil. Després d’introduir les dades, com el DNI o el carnet de conduir, i un cop se’ls hagi donat d’alta, els usuaris accediran a un plànol de la ciutat on veuran totes les motos que hi ha disponibles.

El gerent d’Interdiesel SA, Robert Espígol va explicar ahir que el proveïdor ha fet una inversió de 150.000 euros per implantar el lloguer a la ciutat (que arribaran a ser 600.000 quan el servei estigui al 100%). El CEO i fundador de Silence, Carlos Sotelo, va dir que ja tenen 150 distribuïdors d’arreu del continent interessats en la tecnologia desenvolupada íntegrament la marca.

Cada cop que un usuari reservi una moto podrà engegar-la través del mòbil i també se li obrirà el portaequipatges (on hi haurà dos cascs). Quan circuli, pagarà 26 cèntims per minut; i quan aturi la moto, fins que no torni a engegar-la, la quota es redueix a 7 cèntims.

Una setmana gratuïta

Serà obligatori aparcar la moto dins l’àrea que està geolocalitzada (i que s’estén a tota la ciutat). Si no es fa, i aquesta és una de les novetats que s’engeguen a Girona, no podran apagar la moto. La primera setmana serà gratuïta per als usuaris que vulguin provar el servei.

«Tenim clar que volem impulsar la mobilitat sostenible, però també volíem evitar el desordre que hi ha hagut en altres ciutats amb aquest sistema», va concretar l’alcaldessa, Marta Madrenas. Madrenas va subratllar que el nou servei s’emmarca dins l’objectiu d’impulsar «la mobilitat sostenible» a la ciutat

Silence, empresa catalana nascuda el 2012, preveu tancar l’exercici fabricant cap a 10.000 motos elèctriques. Té 165 treballadors i facturarà entre 42 i 45 milions d’euros.