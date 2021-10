Girona recupera la Fira de Mostres amb aires de normalitat. Els expositors han tornat al Palau Firal i a les carpes de la Devesa. El primer certamen postpandèmia n'ha atret 257. Són el 70% dels que hi va haver el 2019.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, confia que el certamen ajudi les empreses a vendre i tancar negocis. De fet, diu que fins i tot ahir encara rebien trucades de firmes que a darrera hora volien tenir-hi estand.

Aquest 2021, un 20% dels expositors que hi participen ho fan per primer cop, però la crisi d'abastaments també plana damunt la Fira de Mostres i hi ha sectors –com maquinària i concessionaris- que han reduït força presència. Per visitar-la, això sí, cal dur mascareta i es controla l'aforament amb càmeres.

Gel hidroalcohòlic a les entrades, itineraris recomanats, voluntaris de la Creu Roja que recorden que cal apujar-se la mascareta i un sistema d'intel·ligència artificial que controla l'aforament al segon. La covid-19 ha obligat a reforçar la prevenció, però apart d'això la 59a Fira de Mostres de Girona recupera l'esperit de les edicions anteriors.

El Palau de Fires, les dues carpes exteriors i part de la Devesa tornen a convertir-se en l'aparador de l'economia gironina (i també, de més enllà). Entre aquest dijous i Tots Sants, el recinte congrega fins a 257 expositors, entre empreses, administracions i entitats. "Després d'un any i mig tan difícil, esperem que sigui un èxit", afirma Coralí Cunyat.

La directora de Fira de Girona subratlla que haver recuperat el 70% dels expositors del 2019 és "una molt bona xifra". I més, tenint en compte que vuit de cada deu ja havien tingut presència al certamen. "Demostra que tots ells ens han tornat a fer confiança de nou i que, en paral·lel, també n'hi ha hagut d'altres que han apostat per ser-hi per primera vegada", afirma.

El llistat d'expositors ja fa dies que s'ha tancat. Però una mostra que "la música sona molt bé", precisa Cunyat, és que ahir encara hi havia empreses que trucaven per poder-hi tenir estand. "No ha pogut ser, però aquest interès és una bona notícia i ens fa confiar que, de nou, la Fira de Mostres sigui un èxit", subratlla Cunyat.

Menys maquinària i concessionaris

Per sectors, aquell que està més representat és el d'emprenedoria, serveis i mobilitat (31%) seguit del de decoració i construcció (28%) i l'alimentació (22%). A l'altra banda, però, entre els qui han reduït presència s'hi troben els de maquinària industrial i tecnològic (13%) i els concessionaris (5%).

El motiu, sobretot, és la crisi d'abastaments derivada de la covid-19, que ha minvat els estocs i fa que no tinguin producte per vendre. "La maquinària i els concessionaris, que es concentraven als espais exteriors de la Devesa, eren molt visibles; en aquesta edició, se'ls trobarà a faltar", admet la directora de Fira de Girona.

Ampliar territori

Entre els expositors que participen per primera vegada al certamen hi ha l'empresa D3Pergola. Té l'estand a la Devesa, entre el Palau de Fires i les carpes exteriors. D3Pergola és de Mataró, se centra a dissenyar terrasses i jardins i, com explica el seu gerent Brian Pizarro, han decidit apostar per la Fira de Mostres per "ampliar mercat".

"Ja la coneixíem i creiem que és una molt bona fira per donar-nos a conèixer al territori", concreta. "És un bon moment, perquè amb la pandèmia molta gent vol arreglar casa seva; i a més, ara també tenen més ganes de sortir i visitar fires", explica el gerent.

"Per desgràcia, no ens n'escapem"

Els concessionaris de cotxes, aquest 2021, són dins una de les carpes exteriors. A l'espai central, hi ha Garatge Plana, el concessionari de Mercedes a la demarcació. S'hi exposen campers, monovolums i també vehicles industrials com furgonetes.

El seu cap de vendes, Carles Roca, admet però que han dubtat a l'hora de venir a la Fira de Mostres. Perquè "per desgràcia", la manca de components també els afecta, i això endarrereix l'entrega de vehicles. "Però vam decidir tornar a ser-hi; creiem que la situació pot normalitzar-se de cara al segon trimestre del 2022, i a més traiem un model nou i ser a la fira ens ajuda a presentar-lo", explica.

A més, Roca explica que tenir estand al certamen "dona visibilitat" al concessionari i, en certa manera, permet "tornar a la normalitat". "Ens ajuda a tancar vendes i a crear una xarxa de contactes que s'acaben consolidant al cap d'uns mesos", diu.

"Molta gent s'anima a fer tastets"

Al primer pis del Palau de Fires el protagonisme el tenen, com sempre, les empreses d'alimentació. Entre les que tenen estand hi ha Tot Natural, de Besalú, que ven productes artesanals com mel, formatges o embotits.

La treballadora que hi ha darrere del taulell, Anna Rodríguez, veu que la gent "ja s'obre una mica més". I ho exemplifica amb els tastets. "Abans costava molt més que provessin el producte, però avui m'ha sorprès que molta gent els vol tastar, i en aquest aspecte estic contenta", diu.

Aquest primer matí, els qui s'apropaven a la Fira de Mostres eren sobretot escolars i gent gran. Rodríguez confia que, a partir de demà, que és Sant Narcís, "s'animarà molt més". Però entre els qui passejaven pels estands, la il·lusió de tornar a ser al certamen hi és.

L'exemple és un matrimoni de Vidreres, Antonio Muñoz i Teresa Sellarés, que porten més de vint anys anant a totes les Fires de Mostres. "Ens agrada donar un volt, mirar què hi ha i, si tenim alguna cosa pensada, comprar-la", explica ella. Avui, després que l'any passat el certamen se suspengués arran de la covid-19, poden tornar a fer-ho.

Gratuïta i virtual

Com a novetat, l'entrada d'aquesta 59a edició del certamen és gratuïta, amb l'objectiu d'atraure públic. Feia molts anys –quan encara la Fira de Mostres no era fundació- que l'entrada tampoc es pagava.

A més, per primer cop la Fira de Mostres se celebra en format híbrid. Té una plataforma web, amb un espai reservat per a cada expositor, on les empreses poden posar-hi contingut i també xatejar amb els clients.

A més, aquest matí un equip feia fotos i gravava els diferents estands per crear un tour virtual del certamen. "El cost l'assumeix Fira de Girona, estarà disponible a partir de demà i quedarà viu fins a l'edició del 2022; això també permetrà que els expositors ho aprofitin", conclou Coralí Cunyat.