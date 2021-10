El Bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha cridat a "guarir les ferides" de les "tensions" a Catalunya i demana no convertir "en enemics els qui no pensen com nosaltres o com el propi grup o partit". Durant l'homilia de Sant Narcís, ha dit que el país viu una etapa que requereix "serenor", "esforç per no marginar i excloure, acords pensant en el conjunt".

"Hem de valorar més tot allò que ens ha unit, que ens uneix i que ens pot unir, i no el que ens separa a partir de les diverses concepcions del país", ha afegit. El Bisbe també s'ha referit a la crisi i a les conseqüències de la pandèmia i ha instat a respondre "al clam de la terra" amb una "economia ecològica". "Hem rebut un jardí i no podem deixar un desert a les noves generacions".