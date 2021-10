Ja hi ha moviment a la Fira de Mostres de Girona. El saló va obrir ahir les portes a la Devesa i al Palau firal amb l’objectiu dels organitzadors que l’esdeveniment es mantingui com a una fira multisectorial de referència i els empresaris amb expositor que serveixi per reactivar o consolidar les seves activitats econòmiques. A primera hora d’ahir era un formigueig amb molts estudiants corrent entre els estands a la recerca de regals i l’esperança dels expositors que podran lligar contactes i contractes.

«Notem que la gent té ganes de fer coses, té ganes de fer inversions. Passades les vacances s’ha notat que la gent s’ha gastat diners», va explicar ahir el director general i gerent del Grup Rigau Serrallers, Jordi Rigau. «La gent té ganes de sortir, fer coses. Quan vas a donar un vol per Girona els caps de setmana veus que hi ha moviment», insistia. Rigau té presència certamen des de fa uns vint anys i els darrers ho fa en tres expositors perquè tenen diferents àrees (serralleria, seguretat i duplicat de claus, entre d’altres). Esperen recuperar la inversió amb vendes i amb el retorn de la publicitat que fan. «Al cap de cinc sis mesos la gent ens parla que ens va veure a la Fira», va indicar Rigau.

La delegada comercial de la zona de Girona de la promotora Salas, Rosa Pubill, també creu que «hi ha ganes de tornar a la Fira». L’empresa, amb seu a Sabadell però amb promocions per les comarques gironines, ja va ser a Girona i repeteixen perquè «va anar bé». «Esperem que hi hagi molt volum de gent ja que no ha pogut consumir molt de temps perquè hem estat tancats i que es facin vendes», va comentar Pubill.

El distribuïdor oficial de la província de Girona i part de Barcelona d’Humitat Stop, Antoni Pagès, va exposar que «hi ha gent que té ganes de veure la mostra, coses noves i de tornar a la normalitat». Té la seu a Figueres i abans de la pandèmia havia estat dos cops al certamen. Va explicar que ser a la Fira de Mostres li serveix per «captar clients i per difondre el producte». « A vegades hi ha gent que té humitats i no sap com fer-ho i quan veu el que fem, li interessa», va concloure.

La coincidència de pensaments ara per ara només són similituds perquè ahir tot just era el primer dia de la Fira. I com a tal, va fer-se la inauguració i els tradicional s parlaments polítics, ja que són els organitzadors de l’esdeveniment. Uns discursos que alguns dels presents els van seguir amb tant d’interès què repassaven l’actualitat amb el mòbil o fullejaven una revista.

El primer va ser el president de la Cambra de Comerç de Girona i de Fira de Girona, Jaume Fàbrega que va destacar que «les exportacions gironines són el punt fort de la nostra economia, a l’agost hi va haver exportacions per valor de 450 milions euros, que suposa un 9% més respecte el 2020».

La delegada del Govern de la Generalitat, Laia Cañigueral, va ressaltar que «hem de treballar plegats des del territori i per al territori per impulsar la recuperació econòmica que necessita el país». El president de la Diputació, Miquel Noguer, va augurar que «la Fira rellançarà l’economia de casa nostre, és un objectiu que es complirà. Anirà bé. Finalment, l’alcaldessa, Marta Madrenas va iniciar que «tenim uns teixits productius molt potents, solvents i musculats que creen riquesa» i va admetre que les administracions, potser no els hi han donat prou suport durant la pandèmia.

La 59a edició de la Fira de Mostres té 257 expositors, el 70% d’ocupació respecte a l’última edició, un escenari gastronòmic i un saló de l’emprenedoria així com paral·lelament hi haurà un centenar d’activitats i xerrades. L’aforament es controla amb un sistema d’intel·ligència artificial per no superar les 7900 visitants al mateix temps. L’entrada és gratuïta.