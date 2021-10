El grup municipal d’Independents per Salt-CUP posa en dubte el grau d’execució del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023 que va donar a conèixer el govern d’Esquerra i Junts per Salt. El grup a l’oposició considera que «no s’ha produït més d’un 27% d’execució del PAM 2019-2023, un valor molt allunyat del 73% que defensa l’actual govern», diuen en un comunicat. Des d’IPS-CUP manifesten que «no sabem d’on surten els percentatges de cada bloc», i que no hi ha «una explicació de què s’ha assolit exactament en cadascun dels 91 ítems que conformen el PAM». Per això insten al govern a fer una «anàlisi rigorosa i objectiva» de l’execució del pla.