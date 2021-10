Com ja va sent costum cada any, les entitats LGTBI de Girona, agrupades en l'Espai LGTBI, coincidint amb la festivitat de Sant Narcís, han tornat a repintar el pas de vianants de la plaça Independència de Girona. Moltes famílies, de forma espontània, han fet participar els seus fills i filles a aquesta repintada del pas de vianants, que representa la diversitat i pluralitat de Girona.