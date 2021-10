Si no hi ha circ no hi ha Fires. Però sí que n’hi ha, que ja estem tornant a la normalitat. El circ Històric Raluy i Rosa Raluy han aixecat la seva carpa, acompanyada dels carruatges de fusta de principi de segle XX a l’esplanada de Fontajau situada pràcticament a davant del complex de cinemes i a tocar del pont de la Barca.

Ahir a la tarda, va aixecar-se el teló de les diferents funcions que la companyia posa a disposició del públic. S’hi pot veure l ’espectacle contemporani de circ tradicional Vekante (Despertar en esperanto), que lidera l’acròbata i fonambulista Rosa Raluy. L’espectacle va rebre el premi Zirkòlika 2019 al millor espectacle de circ amb carpa i combina esforç, sacrifici i passió i on hi prenen part pallassos, acròbates i ballarins, entre altres.

Actualment la companyia està en plena gira per tot Catalunya i arriba a la ciutat de Girona i a les Fies d Sant Narcís després de les funcions a Figueres i a Vic. Posteriorment, el circ seguirà la seva ruta cap a Mataró i cap a Barcelona.

La màgia escènica de Rosa Raluy converteix el despertar d’un jove acròbata en un món habitat per mil i una disciplines circenses. Rosa Raluy ja va ser a la capital gironina ldurant les festes de l’any 2019. L’espectacle es fa amb totes les garanties sanitàries adaptades als temps de la pandèmia.

Hi ha funcions a un preu més econòmic ja que s’han marcat com el dia de l’espectador. Va passaren la primera sessió d’ahir i en la programada per al 4 de novembre. A més a més, el 2 i 3 de novembre hi ha descomptes del 30 per cent si s’adquireixen els tiquets abans de les dotze del migdia d’aquell mateix dia i el 5 de novembre, la reducció pot arribar al 20 per cent.