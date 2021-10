Si les Fires de Sant Narcís ja estan en marxa, les actuacions musicals a l’esplanada de la Copa no podien ser menys. L’anul·lació de moltes de les restriccions ha permès que la gent que passés per les barraques es pogués moure lliurement, sense haver de seguir els concerts asseguts ni fer reserves prèvies. En teoria però, s’havia d’anar amb mascareta si no s’estava bevent o menjant i enlloc de barraques individuals per cada entitat, hi havia desplegades dues grans barres i llocs on comprats els tiquets per adquirir la beguda o l’aliment. La primera nit van pujar a l’escenari Biflats i Oques Grasses. L’actuació del segon grup era molt esperada i va reunir a la Copa una multitud de gent .