El Bisbe de Girona, Francesc Pardo, va cridar a «guarir les ferides» de les «tensions» a Catalunya i va demanar no convertir «en enemics els qui no pensen com nosaltres o com el propi grup o partit». Durant l’homilia de Sant Narcís, va dir que el país viu una etapa que requereix «serenor», «esforç per no marginar i excloure, acords pensant en el conjunt». «Hem de valorar més tot allò que ens ha unit, que ens uneix i que ens pot unir, i no el que ens separa a partir de les diverses concepcions del país», va exposar. El Bisbe també es va referir a la crisi i a les conseqüències de la pandèmia i va instar a respondre «al clam de la terra» amb una «economia ecològica». «Hem rebut un jardí i no podem deixar un desert a les noves generacions».

«A Catalunya vivim una etapa de la seva mil·lenària història que requereix serenor», ha afirmat el Bisbe durant l’homilia de Sant Narcís aquest divendres. Això implica, va afegir, «capacitat de cercar ponts per construir», «esforç per no marginar i excloure», «acords pensant en el conjunt dels ciutadans i no només ne la ideologia del propi grup».

En definitiva, va dir, «valorar» el que uneix i «no el que ens separa a partir de les diverses concepcions del país». A més, ha insistit, cal «guarir les ferides» de les «tensions» fins «a l’actitud generosa del perdó».

Pardo va demanar no convertir en «enemics els qui no pensen com nosaltres o com el propi grup o partit». El Bisbe va insistir que no són enemics sinó persones que «pensen diferent» i que «entre enemics no hi ha pau».

Canvi climàtic i refugiats

Durant l’homilia, el Bisbe també s’ha referit a les conseqüències de la crisi de la covid-19 i al canvi climàtic. «Hem de respondre al clam de la terra, al crit dels pobres amb una economia ecològica, amb un estil de vida senzill, amb esperit comunitari responsable», ha dit. «De les mans de Déu hem rebut un jardí i no podem deixar un desert a les noves generacions», va dir.

Pardo també va parlar de la crisi dels refugiats. «Les fotografies i els missatges que rebem per impedir la seva entrada ens han de deixar molt preocupats. La civilitzada Europa es deshumanitza», va afirmar. En aquest sentit, va afegir que se’n poden acusar els líders i «manifestar que nosaltres estem a punt, però la deshumanització se’ns ha encomanat a tots».

Finalment, el Bisbe va assenyalar que van començar el nou curs amb il·lusió i esperança però va recordar que al juny va demanar al Papa posar el seu càrrec a disposició, «a causa de l’edat». «Només vull insistir que quan s’escaigui hi haurà el relleu de Bisbe», va afegir.