El professor universitari Daniel Cid Moragas guanya el 41è premi Just M. Casero de novel·la curta amb l'obra "L'espai d'un instant". El guanyador s'ha anunciat avui en un acte a la Planeta en què s'ha pogut fer l'homenatge que no es va poder celebrar en la quarantena edició del guardó, a causa de les restriccions contra la covid-19. A la celebració, la família de Casero i Joaquim Nadal han rememorat la figura de l'escriptor, activista i polític Just M. Casero. A l'acte el jurat també ha anunciat l'obra finalista, "Tractat d'anatomia", d'Òscar Palazón.

En aquesta edició del premi s’han rebut un total de 33 obres entre les quals el jurat — format per Mita Casacuberta, Josep Maria Fonalleras, Imma Merino, Vicenç Pagès, Eva Vázquez i Jordi Gisperten— han decidit el guanyador d’una edició dotada amb 2.000 euros pel primer premi i amb 1.500 pel finalista. El premiat ha rebut enguany una escultura inspirada en el diccionari català de Pompeu Fabra, obra de Pierre d.la.

La valoració del jurat

De l'obra guanyadora, "L'espai d'un instant", de Daniel Cid, el jurat ha destacat el llenguatge i l'estil de la narració, que no és cronològica, sinó que es compon de fragments agrupats per percepcions, idees, perfums o instants. L'obra parla sobre l’evolució vital d’un personatge que passa per Barcelona, Mallorca, Itàlia i Nova York, i torna a la capital catalana. "El personatge va, a la fi, a la recerca d’una casa, d’un lloc on viure i on obtenir una certa estabilitat, mentre divaga, observa i anota les seves percepcions de la realitat", apunta l'acta del jurat.

Pel que fa a la finalista "Tractat d'anatomia", d'Òscar Palazón, el jurat explica que la novel·la planteja "en un espai inquietant, una mena de pavelló on viuen unes persones tancades, sotmeses a un règim carcerari, la lenta evolució cap a una tragèdia que està feta de petits detalls". Així, l'obra crea una atmosfera angoixant que es manté i va augmentant. La novel·la es pot llegir "com una metàfora del temps incert que vivim", remarca el jurat.

Més de quaranta edicions

El premi Just M. Casero de novel·la curta s’ha celebrat ininterrompudament des de 1981. De fet, ni la pandèmia en va aturar la seva celebració (tot i que la va modificar). En aquests més de quaranta anys de vida, el guardó ha quedat desert en quatre ocasions (1989, 1991, 1993 i 1995).