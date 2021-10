Els nous jocs infantils instal·lats a la plaça Josep Pla són la primera àrea de jocs íntegrament inclusiva a Girona, però quan en Joan Benítez hi va anar amb la seva filla, que té una discapacitat física severa, només van poder fer rodar unes boletes de plàstic i pujar una rampa. Benítez deixa clar que aplaudeix la voluntat de l’Ajuntament de Girona de tenir uns jocs totalment inclusius a la ciutat, però lamenta que amb el resultat «no s’està pensant en tots els nens, sinó en uns quants». Benítez, que també és membre de l’associació Multicapacitats, detecta que hi ha elements, com el gronxador, que té unes dimensions adequades per a nens d’edat més gran que són difícils de poder aixecar i col·locar, i també troba a faltar estímuls de so o llums, necessari per aquests infants. Per això creu que hi hauria d’haver «elements més versàtils i pràctics» per incloure més nens i nenes. «No trobarem l’element que sigui per tota la població, però intentem arribar-hi». Amb tot, Benítez afirma que un dels problemes amb què es troben sovint és que es prenen decisions per millorar la inclusió dels infants amb discapacitat però no es consulta a les famílies que «saben el que es troben» dia a dia: «es fan petites coses, i són molt benvingudes, però, per què no se’ns té en compte abans?», qüestiona.

Per la seva banda, la regidora de Mobilitat i Via Pública a l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda, diu que «el que buscàvem, i el que explica que sigui inclusiu, és que en un mateix espai s’hi puguin relacionar i comunicar tots els nens i nenes», malgrat tenir diferents capacitats. Sureda explica que la infrastructura és accessible amb cadira de rodes i que cada cop es van posant més elements adaptats. La regidora remarca que els elements a la pl. Josep Pla «estan adaptats a diferents graus de discapacitat intel·lectual, sensorial i física» segons classifica l’empresa proveïdora, amb l’objectiu que «un element pugui ser usat pel màxim de persones, però que alhora no segmenti o sigui discriminatori», ja que si es diferencia molt «quedes molt exposat i hi ha el risc d’estigmatitzar», remarca Sureda.

Instància als Ajuntaments

Benítez està d’acord amb evitar l’estigmatització, però demana que «no ens passem de frenada». «La convenció pels drets de les persones amb discapacitat ho deixa clar: els nens tenen el seu dret a l’oci». Per aquest motiu, presentaran instàncies a Ajuntaments d’arreu de la província demanant una major adaptació dels parcs municipals, així com també de les atraccions de fires, on també es troben problemes.