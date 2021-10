La música s’estén fins al parc de Vista Alegre on ahir el barri va poder gaudir del concert dels Gospelians de Girona, referent del panorama actual de la música gòspel a les comarques gironines, dirigits per Karol Green. El concert estava previst pel FestAlegre de tardor 2021, però es va suspendre per la pluja i reprogramar en el marc de les Fires.