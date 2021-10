Terra endins. El tradicional concert d’havaneres i cançons populars del grup Terra Endins va poder sonar de nou ahir, tot i que les restriccions van fer que l’actuació no es fes davant la Catedral i es traslladés a l’Auditori. Actualment, el grup està format per en Miquel Llorenç a la guitarra i veu de tenor, per en Joan Vila a la veu, en Joan Vila Safont a la veu, i l’Alba Domènech a la veu i contrabaix.