Agafin fotografies dels diaris o les imatges que la gent està difonent a les xarxes socials dels diferents concerts que aquests dies hi ha per les Fires Girona. On són les mascaretes? Són més difícils de veure que al llibre aquell d’en Wally. L’Ajuntament havia informat que hi hauria «un equip de dotze controladors» per assegurar que es portava la mascareta si no s’estava consumint. Només per aquells segons que el líquid entra per la boca i baixa per la gola. Uns vigilants que, per exemple, causen el terror a Montilivi amb els partits del GironaFC. Allà criden i assenyalen els espectadors malfactors i aquests quasi de genolls demanen perdó i se la posen ràpidament.

A La Copa, però també a altres indrets festius amanits amb música i begudes, les imatges semblen d’arxiu. De fa un parell o tres d’any. I si es algun lector àvid detecta una persona que porta mascareta en una foto, pot pensar perfectament que és disfressat de veterinari, metge, metgessa o infermera i que s’ha equivocat de dia de la Zombiewalk. Òbviament però, allà tothom està assegut i no va ingerint gots i gots d’alcohol.

Aquest seguit d’imatges amb ben poca gent amb la mascareta ha començat a causar reaccions en contra. Hi ha qui titlla d’insolidaris els qui no la porten. Fins i tot la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, s’ha posat les mans al cap i ahir ja de bon matí va fer una crida a fer ús de la mascareta durant els concerts a les Fires.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Cabezas va fer extensiva aquesta petició al conjunt d’activitats que comportin aglomeracions. La secretària va recordar que malgrat que les incidències de la Covid ara són baixes, no s’ha d’abaixar la guàrdia perquè, encara que sigui a l’aire lliure, les distàncies són més curtes i hi ha aglomeració. Va insistir que la mascareta és «essencial» quan s’està al costat de persones que no són del mateix grup de convivència.

Mentrestant, el vicealcalde i regidor de les Fires, Quim Ayats, va explicar que els gironins es mereixen les Fires després de les penúries de la pandèmia però va fer una crida a la responsabilitat. Va demanar «complicitat» i va fer una crida a fer ús de la mascareta.

Ayats va explicar que han reforçat el servei de control privat per tal que es compleixi la norma, però ha recordat que «no es pot tenir un vigilant per a cada ciutadà». Certamen, no hi pot haver 7.000 controladors enmig d’una massa amb flaire d’alcohol. Ahir, des de vicealcaldia van assenyalar que hi ha «més de dotze controladors». Sense detallar una xifra exacta. Poden ser 13 o 300, com a la batalla de les Termòpiles. A més, els agents policials. No hi ha número exacte «per motius de seguretat».

Ayats va apuntar però que no considera «decebedores» les imatges on les mascaretes són ben poc presents. Va indicar que segueixen «els protocols del Procicat» i que «la normativa actual ens permet fer aquests actes sense regulació» però que sí que calia insistir a dir que és necessari que es faci ús de la mascareta, «tal com vam demanar», va assenyalar. I efectivament, fa uns dies l’Ajuntament va anunciar unes Fires sense quasi restriccions a excepció de l’ús de la mascareta. Quan es va fer l’anunci, algú es va creure que a les barraques es compliria?