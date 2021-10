"Positiu per Covid" anunciava al perfil d'Instagram Panxo, undels cantants de Zoo. "Suspenem definitivament els concerts de Castelló i Girona". "He d'estar confinat deu dies. Ho sent molt per la gent que anàveu a vindre", ha indicat.

El grup valencià Zoo s’ha vist obligat a cancel·lar el concert que havia de fer en el marc de les Fires de Sant Narcís. Era un dels grups més esperats de les barraques.

En el seu lloc, dissabte que ve, dia 6 de novembre, hi actuarà Lildami, que s’afegeix d’aquesta forma al cartell de la programació musical de la festa major de Girona.

El cantant de trap terrassenc Lildami compartirà escenari a La Copa amb Vinnie Kairos & Mad Phi i l’home estàtic, Rodrigo Laviña y su Combo i Jazzwoman. Amb missatges allunyats de les drogues i el sexisme i una trajectòria intensa, Lildami s’ha convertit en el portaveu de la música urbana cantada en català. És l’únic artista de l’escena que ha guanyat el Premi Cerverí a Millor lletra (2019) i dos anys consecutius el Premi Enderrock a Millor artista de hip-hop i de músiques urbanes. A més, amb un nou disc sota el braç, Viatge en espiral, publicat el gener de 2021, i amb el seu lema ‘IMPARABLA’ per bandera, Lildami també serà el promotor del Maleducats, el primer festival internacional de música urbana de Catalunya.