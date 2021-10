Ensurt majúscul al centre de Girona quan un vehicle sense control va irrompre ahir al migdia al bell mig d’una avinguda Ramon Folch farcida de parades d’alimentació i a prop de les atraccions. Era la una del migdia i la zona de Correus i dels Jutjats estava plena de gent aprofitant el primer dissabte d’unes Fires que s’esperaven amb candeletes. El cotxe, un Mercedes, va acabar topant contra una de les parades després de malmetre’n dues més. Però, miraculosament, no va haver-hi ferits.

El conductor, un noi jove, hauria patit un problema de salut just quan estava girant per la rotonda del Rellotge i hauria acabat pujant a la zona central de l’avinguda Ramon Folch per l’únic forat possible ja que just en aquell punt hi ha i ha dos arbres, un fanal, una paperera i un semàfor que l’hauria pogut frenar. Va entrar per un lateral - davant de la cerveseria Babilonia- i va creuar fins a l’altre lateral quedant encastat en una parada del costat del passeig interior més proper als jutjats. Als primers moments moltes persones van anar a veure què havia passat i com estava el conductor. Molt a prop hi havia agents de la policia municipal que d’immediat també es van apropar fins al conductor.

Poc a poc van arribar més policies, bombers i mossos d’esquadra i es va obrir una investigació per determinar les causes de l’accident. També van precintar la zona perquè els vianants no entorpissin les tasques per atendre possibles ferits, per regular el trànsit i perquè es poguessin retirar els productes de les parades que havien quedat per terra. N’hi havia una de venda d’anxoves de Roses i molts dels pots van quedar trencats per terra. També de venda de cotó de sucre i una de pomes de caramel i dolços.

Una de les possibles causes de l’accident apunta a que el conductor del vehicle hauria perdut el control en patir un possible atac epilèptic ja que ell mateix hauria dit que té aquest transtorn quan va ser atès, segons ha pogut saber Diari de Girona.

L’incident va córrer com la pólvora per les xarxes socials amb mil i una teories i fotos i vídeos. El conductor va donar negatiu en alcohol i drogues i va ser atès per sanitaris al lloc dels fets perquè estava en estat de xoc després de l’accident. Els sanitaris també van atendre una dona que, tot i que no tenia cap ferida, patia un atac d’ansietat.

Aproximadament tres quarts d’hora més tard, es va reobrir la zona afectada i va tornar la normalitat a la zona.