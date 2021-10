Cua i més cua. Bona part de la multitud que dijous va anar a l’esplanada de La Copa a recuperar la festa perduda i retrobar-se amb amics i coneguts va veure’s obligada a gaudir dels concerts de Biflats i Oques Grasses des d’una cua. Atrapats a les fileres, esperant durant minuts, o, fins i tot en alguns casos, una hora, amb la missió de poder comprar el tiquet en els dos punts habilitats, amb diverses finestretes, a bescanviar per menjar o beguda en les dues barres compartides per les entitats.

No és el format en el qual aquells que freqüenten les barraques estan acostumats. Més aviat, la tradició que queda als records de les Fires de 2018 o anteriors, era la gran estesa de barraques, regentades de forma individual per cada entitat o associació gironina, cadascuna amb la seva identitat. Això va alimentar el «botellon» que cada any per Fires s’instal·la al «quadrat», l’espai entre l’última atracció, el concert i els lavabos, i que l’aglomeració general dissimula.

Podria ser pitjor

Però la Covid-19 ha demostrat, entre altres característiques, ser absolutament imprevisible i això ha modelat els límits del que es permetia fer i el que no amb molt poc marge de temps els últims dos anys. Davant d’això, des de l’Ajuntament de Girona van buscar una opció versàtil, sobretot pensant en si la situació que es trobarien del virus obligaria a posar restriccions o controls més estrictes, de manera que el consistori les pogués aplicar de forma centralitzada.

I de fet, el panorama podria haver estat ben diferent si les Fires de Sant Narcís s’haguessin fet amb la situació de tan sols fa un mes. Concerts asseguts, amb aforament limitat i vés a saber si, fins i tot, pagament «simbòlic» per evitar que quedessin cadires buides.

Amb l’eliminació de gairebé totes les barreres que han portat a l’alegria de molts, però, l’acumulació de persones a la venda de tiquets va ser remarcable la primera nit i coincidint amb alguns dels concerts més esperats. Val a dir que els tiquets van ser despatxats amb molta més agilitat la segona nit, de divendres a dissabte, que va estar amanida amb algunes gotes de plugim. Caldrà veure què passa en futurs dies forts, amb concerts esperats o caps de setmana.