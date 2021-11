El jutge de guàrdia de Girona ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor begut que va atropellar i matar una ciclista aquest dissabte a Quart, al Gironès. Com a mesura cautelar, però, li ha retirat el permís de conduir i el passaport i l'obliga personar-se periòdicament als jutjats. La causa està oberta per un delicte d'homicidi per imprudència greu, un altre d'omissió del deure de socors i per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. Segons els Mossos, el conductor del turisme va fugir del lloc de l'accident, però gràcies a la col·laboració ciutadana se'l va poder localitzar. Després, els agents el van sotmetre a la prova de detecció d'alcohol, que va donar positiva amb una taxa penal de 0,87 mg/l.

L'home, de 24 anys i veí de Vilablareix, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent, un altre d'omissió del deure de socors per haver marxat del lloc dels fets i també un delicte contra la seguretat viària. Aquest diumenge al matí ha passat a disposició judicial.

A conseqüència de l'atropellament, la ciclista va quedar ferida crítica i els efectius del SEM la van traslladar d'urgència a l'hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment va morir. Es tracta de C. V. V., de 35 anys i veïna de Girona. Amb aquesta víctima, són 112 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.