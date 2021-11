La Fira de Mostres de Girona tanca aquest dilluns la 59a edició arribant als 60.000 visitants en cinc dies. La directora de la fira, Coralí Cunyat, ha detallat que entre el dijous i aquest dilluns han tingut una mitjana d'uns 12.000 visitants, que és el mateix nivell d'assistència que hi havia a l'edició del 2018, abans que arribés la pandèmia. Cunyat ha afegit que a banda de les bones xifres a escala de públic, les empreses que hi han participat s'han mostrat satisfetes del volum de vendes que s'han produït aquests dies. Malgrat que arribaven a la 59a edició amb «incertesa» perquè no sabien com respondria el públic, l'activitat econòmica ha estat bona segons les primeres impressions.

La 59a edició de la Fira de Mostres ha tancat aquest dilluns amb un balanç més que satisfactori pels organitzadors. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha recordat que hi havia moltes expectatives posades en aquest esdeveniment, ja que era la primera fira multisectorial que es feia a Catalunya sense cap restricció. Cunyat ha recordat que l'arrencada ja era satisfactòria pel compromís que havien demostrat les empreses apostant per la Fira de Mostres. De fet, el certamen arrencava amb un 70% de les empreses que hi havia el 2019 i això demostrava que hi havia interès entre les marques gironines i altres multinacionals en tenir un taulell a la Fira de Mostres. La incògnita requeia en la resposta de la gent. Aquest dilluns, però, s'ha comprovat que l'assistència ha estat similar a les edicions anteriors a la pandèmia. Coralí Cunyat afirma que s'han arribat als 60.000 visitants entre el dijous 28 d'octubre i el dilluns 1 de novembre. Això implica que de mitjana hi havia unes 12.000 persones al dia, una xifra similar a l'edició del 2018.

Per altra banda, el dia de Tots Sants ha estat novament la jornada amb més afluència de cada dia que s'ha fet la Fira de Mostres. Habitualment ja era el dia on es concentrava més gent abans de la pandèmia. La sorpresa d'enguany ha estat el nombre de visitants que van passar pel palau firal el diumenge 31 d'octubre, pràcticament igualant l'assistència que els visitants del dilluns. Pel que fa a la distribució dels visitants, la meitat de la gent ha vingut al matí i l'altra meitat ha estat a la tarda. Els que ho feien al matí, feien una visita més llarga, d'aproximadament unes tres hores, mentre que aquells qui ho feien a la tarda, el circuit es reduïa a entre dues i dues hores i mitja. Les hores punta que s'han registrat més afluència de gent ha estat les dotze del migdia i les sis de la tarda. Coralí Cunyat ha detallat que aquestes dades s'han obtingut a partir del sistema tecnològic que han instal·lat al recinte per controlar l'aforament dels visitants. Habitualment s'utilitzava el nombre d'entrades per calcular-ho, però aquest any l'entrada era lliure i això impedia fer aquest control. Per això s'ha optat per instal·lar aquest giny tecnològic.

Bona activitat econòmica

La directora de Fira de Girona ha recordat la «incertesa" que hi havia en el sector per aquesta 59a edició de la Fira de Mostres. «Feia un any i mig que estàvem aturats», ha recordat Cunyat. Malgrat tot, el volum de vendes és positiu, segons han informat els empresaris en una primera impressió amb els organitzadors de la fira multisectorial. Coralí Cunyat ha assegurat que «s'ha treballat molt» en els cinc dies de la Fira de Mostres i això demostra que aquest esdeveniment segueix essent un important «motor econòmic» per la ciutat i el teixit empresarial del territori. «Hem tornat i ho hem fet amb força», ha afegit la directora de Fira de Girona. En aquesta edició hi ha participat 257 expositors i un 20% d'ells hi anaven per primera vegada. Tots ells s'han distribuït entre el palau firal, la carpa que hi havia a l'exterior i també a la zona del camp de Mart que equivalen a un total de 7.535 metres quadrats d'espai contractats.