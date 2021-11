Un conductor es va estampar ahir a la tarda al Passeig d’Olot de Girona i va destrossar sis cotxes que hi estaven aparcats, resultant-ne ell ferit lleu. L’incident es va produir ahir a les 14.30 hores i tot indica que va ser a causa d’un excés de velocitat, just davant del pavelló de Santa Eugènia.

Inicialment, el vehicle va topar contra un altre turisme i va fer un parell de voltes de campana -xocant amb d’altres cinc cotxes estacionats al lateral- i va quedar bolcat al centre de la calçada. El conductor, que va resultar ferit lleu, va poder sortir pel seu propi peu del vehicle i va ser traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

A banda del conductor, l’accident no va causar cap altre ferit, ja que els vehicles estaven estacionats i no hi havia ningú a dins. Amb el Passeig d’Olot tallat en el sentit cap al centre de la ciutat, els serveis de la brigada municipal de l’Ajuntament van netejar la via recollint els vidres trencats i altre material dels cotxes, i tres grues es van acostar al lloc dels fets per treure els turismes afectats estacionats en fila al passeig. Durant la retirada dels vehicles, el trànsit es va redirigir cap a la zona del barri de Can Gibert, havent de donar la volta al pavelló i tornant després en direcció al Passeig d’Olot.

Alguns propietaris dels cotxes danyats també van anar fins al lloc per controlar l’evolució dels seus vehicles. A més a més, a causa de la destrossa dels cotxes, veïns de Santa Eugènia es van apropar a veure les tasques de retirada dels turismes, encuriosits per la complicada gestió de treure amb la grua algun vehicle que fins i tot es desfeia a peces.