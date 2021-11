Tal com va fer l’any passat, la Casa de Cultura de Girona acull la cinquena edició de la tradicional marató de donació de sang per les Fires de Sant Narcís. Amb l’objectiu de poder controlar millor l’aforament i l’afluència de donants, la marató s’ha espaiat entre ahir i avui. La previsió que s’ha fixat el Banc de Sang i Teixits és la de superar al mig miler de donacions durant els dos dies. Ahir se’n van registrar més de 150 en l’horari de 10 a 14 h i de 16 a 20:30 h.

Pel que fa al dia d’avui, ja hi ha 136 persones que han reservat hora per realitzar la seva donació i encara queden gairebé 70 places lliures. Totes les persones interessades en participar en aquesta iniciativa poden demanar hora al web http://www.donarsang.gencat.cat/girona i viuran una experiència «de pel·lícula». En aquest sentit, des del Banc de Sang i Teixits afirmen que aquest any «Donar sang és una altra pel·lícula». Seguint aquest lema, la marató de sang està ambientada en el cinema i els donants, quan reserven hora al web, ho fan com si reservessin una butaca per anar al cinema. A més, també hi ha crispetes a les sales de donació i les persones són rebudes amb una catifa vermella.

L’entitat recorda que a Catalunya cada dia calen entre 800 i 1.000 donacions de sang. A més, amb el final de la cinquena onada de la covid-19, la flexibilització de les restriccions i la represa de l’activitat, creix la necessitat de les transfusions de sang. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que tingui més de 18 anys, pesi 50 quilos o més i en cas de ser dona, no estigui embarassada. Per donar sang no cal estar en dejú.