Petons a traïció, petons innocents o simplement petons. La columna del cul de la Lleona de Girona va quedar-se sense precinte tot el dia d’ahir, el concorregut dia de Tots Sants, després de vint mesos i qui volia s’hi podia enfilar i besar-lo. El magnetisme del cul va provocar que moltes persones s’hi enfilessin per complir la tradició. Es va precintar el 29 de febrer de l’any passat en l’inici de la pandèmia del coronavirus i des d’aleshores, els esglaons per accedir a l’animal de pedra estaven encerclats per tanques.

Era tot molt estrany. Encara amb la ressaca de la polèmica per la manca de mascaretes a les barraques, es permetia que la gent fes petons sense control, una persona rere l’altra, al cul de la lleona? No. Després que Diari de Girona preguntés sobre l’assumpte, des de l’Ajuntament es va assegurar que ningú autoritzat havia retirat les tanques que encerclen la columna i va explicar que les tornaria a posar. Ho va fer prop de les vuit del vespre. Fins ara, només havia quedat al descobert una nit, casualment un dijous universitari, on les tanques van acabar al riu Onyar però al matí de divendres ja es van tornar a col·locar.

Aquest cop les tanques estaven en un racó, entre una paperera i una bústia de Correus que malmeten la bellesa d’una possible foto de l’entorn. Una de les persones que hi va pujar va ser la gironina Ana Romera: «És una tradició de fa molts anys i per demostrar-li al meu petit nebot que se li ha de fer en petó». Ho va fer sense treure’s la mascareta «per si de cas, perquè no sé quanta gent li haurà fet un petó». En aquell moment ningú sabia que qui havia arraconat les tanques ho havia fet sense cap permís. Va ser «una bretolada», asseguraven fonts municipals.

L’Ajuntament va tornar a encerclar l’indret després que Diari de Girona preguntés si n’era coneixedor

Potser per mimetisme, just darrere seu una altra família s’hi va afanyar a pujar. Altres explicaven la tradició sense arribar a pujar-hi. Popularment s’explica que els turistes que volen tornar a la ciutat han de fer el ritual del petó al cul de la lleona, una escultura que hi ha a la plaça de Sant Feliu. I els gironins, per tal d’assegurar-se que mai hauran de marxar de la ciutat o que si ho han de fer, tornaran. Remarcar que, el que hi ha allà és una reproducció de la columna original que es troba al Museu d’Art i que hauria estat ubicada allà al segle XII com a reclam d’un establiment de nom, hostal de la Lleona.

El consistori va decidir impedir el pas fins al cul de la lleona el vespre del 29 de febrer de l’any passat després de consultar-ho al Departament de Salut com a mesura de prevenció per evitar el risc de contagi. Aquell dia hi havia hagut el primer cas a la ciutat. Ara, segons fonts municipals, s’està treballant en posar un cartell explicatiu sobre el motiu pel qual no es pot accedir a la columna.

Grip A, un mort i el lleó del mercat

La clausura de l’espai com a mesura de precaució en la salut ja s’havia pres el 2009, coincidint amb l’alerta pel virus de la grip A, una malaltia que es podia contagiar per la saliva.

També va estar precintada del novembre de 2015 fins al maig de l’any 2016. Un turista francès va caure quan intentava complir amb la tradició, caigués i va morir després que el seu cap impactés amb el cap a terra. Es va impedir el pas fins que es va col·locar una estructura amb esglaons i una barana per facilitar el ritu.

Dins l’anecdotari també hi ha la història de tres nois belgues que el febrer de 2008 van intentar pujar al Lleó de la plaça del Mercat. La policia els va veure i els hi va explicar que s’equivocaven de lloc. Ells van al·legar que havien sentit a dir que a Girona era costum de fer un petó al cul de la lleona i en sortir de l’estació havien vist aquell animal allà dalt.