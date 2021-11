Un tram del carrer de la Rutlla de Girona va convertir-se ahir a la tarda en una pista per fer moure rutlles. Hi havia diferents categories, circuits i premis i l’organització proporcionava una rutlla per a cada participant. Però, també hi havia l’opció de portar-la de casa o de fabricar-ne una en un taller.

LA PALLASSA BLEDA FA SOMRIURE A LA PLAÇA MIQUEL DE PALOL

La plaça Miquel de Palol del barri Devesa- Güell va viure ahir l’arribada de «la paradeta de fires de La Bleda», a càrrec de la pallassa la Bleda. L’espectacle es va poder veure al migdia i a la tarda. La companyia, formada per Helena Escobar i Pere Hosta porta vint anys fent somriure als més petits de la casa.