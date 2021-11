La Fira de Mostres de Girona va tancar ahir la 59a edició superant els 60.000 visitants en cinc dies. La directora de la fira, Coralí Cunyat, va detallar que entre el dijous i aquest dilluns havien tingut una mitjana d’uns 12.000 visitants, que és el mateix nivell d’assistència que hi havia a l’edició del 2018, abans que arribés la pandèmia. Cunyat va afegir que a banda de les bones xifres a nivell de públic, les empreses que hi havien participat s’havien mostrat satisfetes del volum de vendes que s’han produït aquests dies. Malgrat que arribaven a la 59a edició amb «incertesa» perquè no sabien com respondria el públic, l’activitat econòmica ha estat ha estat bona segons les primeres impressions.

Per primer cop s’ha controlat l’aforament amb un sistema amb intel·ligència artificial. Segons van dir els organitzadors, la més alta afluència en un instant va ser de 2.500 persones. Les hores més concorregudes van ser les 12 del migdia i les 6 de la tarda.

A banda de les xifres, els responsables de fira de Girona van assegurar que el centenar d’activitats complementàries havien tingut molt bona acceptació. Cunyat va subratllar que «les xerrades han tingut un alt percentatge d’ocupació». També s’han mantingut les dades l’Escenari Gastronòmic, patrocinat i gestionat per la Diputació de Girona a través del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest any ha comptat amb 910 persones en 26 tastos programats. Una de les activitats que ha causat més sensació ha estat l’exhibició de drons de competició en un circuit tancat a l’espai exterior.

Cunyat va afegir que «els expositors ens han explicat que han treballat molt, és una fira on les empreses del territori hi fan molt negoci. Que la majoria tornin any rere any significa que és una inversió que els val la pena tant per imatge de marca com per volum de negoci».

«Tot ha funcionat correctament, ha estat una fira segura i tothom ha estat respectuós», va concloure Cunyat.