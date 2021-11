L'Ajuntament de Girona inverteix gairebé 740.000 euros per asfaltar onze carrers de nou barris diferents de la ciutat. Els treballs, que s'han adjudicat a l'empresa Aglomerats Girona SA, s'emmarquen dins la primera fase del Pla d'Asfaltatge. Són obres que es fan de manera recurrent amb l'objectiu de millorar la calçada i fer que els ferms siguin segurs i còmodes per als vehicles que hi transiten. Entre els asfaltatges que entren dins aquest paquet destaquen els de plaça Reina Sibil·la de Fortià i els de part del carrer Barcelona, Caldes de Montbui o la rambla Xavier Cugat. «Tenen una alta densitat de trànsit», subratlla el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluis Martí. Els treballs per millorar el ferm duraran uns vuit mesos.

En aquesta primera fase del pla d'asfaltatge es millorarà la calçada dels carrers de la Mimosa i del Roure (Font de la Pólvora); del carrer de Sant Gregori (Domeny); de la rambla de Xavier Cugat (Fontajau); de la plaça de la Reina Sibil·la de Fortià (Eixample); del carrer del Bellpuig (Montjuïc); del carrer del Marquès de Caldes de Montbui i del carrer de Barcelona 119-209 (Pla de Palau – Sant Pau); del carrer de la Riera de Mus (Palau-sacosta), del carrer del Puigneulós (Can Gibert del Pla) i del carrer de Joaquim Vayreda (Devesa-Güell). També s'asfaltaran els passos de vianants de la Devesa i els escocells dels aparcaments d'aquesta zona.

Les obres consistiran en el reforç del paviment, amb la prèvia demolició del ferm existent i posterior pintat de les marques viàries. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Aglomerats Girona SA per un import de 736.209,13 euros (IVA inclòs), i el termini d'execució és de vuit mesos. «Tenir els carrers en les millors condicions és una de les nostres prioritats, i per això cada any destinem una quantitat important de recursos a asfaltar els carrers de la ciutat, actuant en diversos barris», afirma Martí. «D'aquest any cal destacar l'obra de la plaça de la Reina Sibil·la de Fortià, ja que es tracta d'un dels encreuaments més transitats de la ciutat; juntament amb altres carrers que tenen una alta intensitat de trànsit, com el carrer de Barcelona, del Marquès de Caldes de Montbui, de Joaquim Vayreda o la rambla de Xavier Cugat» hi afegeix el tinent d'alcaldia. «Per això creiem que seran unes obres molt ben valorades per al conjunt de la ciutadania, més enllà dels inconvenients que hi hagi mentre es facin les actuacions», conclou Lluís Martí.