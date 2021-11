L’adjudicació del servei municipal de ràdio de Girona a la productora Montcau Produccions SL té el contracte caducat, però l’empresa continua emetent i fent el servei sota el nom comercial de Girona FM fins que no es faci un nou concurs públic i s’esculli una nova empresa perquè continuï les emissions.

El contracte a la productora es va adjudicar el 29 d’agost de l’any 2019 i la formalització el 25 de setembre d’aquell mateix any. Quedava clar i per escrit que el servei havia de durar dos anys, sense cap opció de pròrroga. El preu eren 315.167,20 euros amb IVA per les dues anualitats.

Han passat els dos anys tant de l’adjudicació com de la formalització però a dia d’avui ni tant sols s’ha convocat el concurs públic per determinar qui pot seguir amb el servei. Fonts municipals han assenyalat que actualment el procés està en fase de sortida a licitació i que el concurs s’obrirà «en breu». No obstant, els terminis per poder presentar les ofertes d’aquelles societats que puguin estar interessades, l’estudi de cada una d’aquestes i les tramitacions per adjudicar i formalitzar el nou contracte fan preveure que com a mínim fins l’any vinent no hi haurà cap nova empresa i que per tant, Girona FM, seguirà emetent amb el servei de l’actual empresa.

En no haver-hi una pròrroga vigent, el preu a pagar perquè la productora segueixi amb el servei no té perquè ser proporcionalment el mateix que era fins ara ja que l’empresa podria reclamar un augment de preus en determinats conceptes. Si més no, això és el que va assegurar l’equip de govern que passaria quan l’oposició no va voler allargar el contracte amb una pròrroga a l’empresa de neteja de la via pública i de recollida d’escombraries tot i que no hi havia cap concurs públic a punt per escollir-ne una de nova. Detallaven que l’Ajuntament no podria fer-se valer en tot el que hi havia establert i regulat en el contracte perquè ja havia caducat a l’hora de negociar els preus.

Llicència anul·lada

A més a més, en tot aquest entramat del servei de la ràdio municipal, s’hi ha d’afegir que el març d’aquest any, un jutjat va anul·lar l’adjudicació de la ràdio municipal de Girona a la productora Montcau Produccions SL en considerar que l’Ajuntament havia cedit tota la gestió a un privat examinant el plec de condicions del contracte. Tot plegat després d’una denúncia de l’Associació Catalana de Ràdio (ACR).

L’Ajuntament de Girona va presentar un recurs en considerar que gran part de la programació no està cedida a un privat sinó que s’aprofiten molts programes de la xarxa de ràdios locals i que també hi ha una part de producció a càrrec de la ciutadania. Fonts municipals però, han admès que en el plec de condicions del nou contracte s’adaptaran alguns paràmetres que la sentència posava sobre la taula.