L’Audiència de Girona va jutjar ahir un nou encausat per les protestes de la sentència del procés durant l’octubre de 2019. Es tracta del setè jove relacionat amb les protestes i aldarulls que s’asseurà al banc dels acusats del Palau de Justícia de la província.

El jove va explicar durant la seva declaració que els agents que el van detenir van colpejar-lo i insultar-lo. Tot plegat, segons va dir, va tenir lloc quan el van fer entrar dins la furgoneta policial. De fet, hi ha dos informes mèdics que acrediten que després de la detenció l’acusat presentava lesions a diverses parts del cos. El processat no ha denunciat els fets perquè «vull oblidar-me d’això i passar pàgina», va dir davant la pregunta de la fiscal.

La fiscalia l’acusa de llançar pedres contra la policia i de trencar-li un dit a un agent i li demana 5 anys de presó per uns fets que enquadra prop de les dotze de la nit del 18 d’octubre de 2019. Els dos agents de la Policia Nacional que van detenir-lo van explicar durant el judici i a través de videoconferència que l’acusat participava en un grup de quatre o cinc persones que llançaven pedres contra una línia policial situada a les vies del tren a la zona de la Copa. Els agents anaven vestits de paisà i van detenir-lo just quan estava a punt de llançar una llamborda contra els antidisturbis.

Les dues declaracions dels agents van comptar amb diversos punts discordants, com ara si l’acusat anava o no tapat, si estava dret o agenollat quan el van detenir i sobre la lesió patida per un d’ells. En un primer moment l’agent va dir que l’acusat li havia mossegat el dit, mentre que ahir va dir que o bé li havien trepitjat o havia sigut per un cop, però va negar la mossegada.

L’acusat nega els fets

L’acusat va negar que hagués llançat cap pedra contra la policia i que hagués lesionat l’agent, i va assegurar que aquell dia tornava de treballar i que es va trobar de casualitat amb la concentració davant dels Jutjats de Girona. «No m’interessa la política», va remarcar.

Després de parlar una estona amb coneguts que va trobar-se va veure com de sobte l’acte es va convertir en una «batalla campal» i va haver-se d’amagar entre uns cotxes perquè els antiavalots van començar a disparar pilotes de goma. Un dels projectils va impactar-lo a la clavícula esquerra.

Llavors es va trobar una coneguda que també havia rebut un impacte a la cama i que li costava caminar, segons va dir durant la seva declaració. Va ajudar-la a trobar un medicament per ella i llavors va tornar a quedar-se sol.

En aquell moment, els dos policies el van agafar un a cada braç i el van reduir per detenir-lo. El jove va explicar que va sentir-los dir «ja en tenim un».