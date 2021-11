La secció tercera de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d’abusar de la filla de la seva dona, que en aquell moment tenia 13 anys. Els abusos, segons assegura la fiscalia, van tenir lloc entre maig i juliol de 2019 al pis on vivien a Girona.

Les dues acusacions del cas demanen 15 anys de presó per l’acusat i fins a 15.000 d’indemnització. Segons la seva versió, durant els mesos de convivència posteriors al casament de la parella, que va tenir lloc el maig d’aquell mateix any, el processat va aprofitar «en multitud d’ocasions» els moments que estava sol amb la nena per acariciar-li diverses parts del cos per sobre de la roba, inclosos els genitals. Segons els escrits d’acusació, aquests moments s’enquadraven entre la una i les tres de la tarda, quan la mare de la menor estava treballant.

Durant la fase d’instrucció del cas, la víctima va descriure un episodi ocorregut presumptament a finals de juliol, en què l’acusat va obligar-la a tocar-li els genitals. El relat dels fets descrit per les acusacions, però, va canviar en alguns punts en la declaració de la víctima, segons va posar de manifest la defensa del processat. La víctima va declarar a porta tancada a petició de les acusacions.

Sobre les diferents versions dels fets, els tècnics que van fer l’exploració a la menor van indicar que és habitual que al llarg del procés judicial la víctima recordi nous detalls o n’oblidi d’altres, i que «el que seria estrany és que sempre digués el mateix».

La mare de la nena va declarar que unes setmanes abans de conèixer els fets va notar que li passava alguna cosa, però que «no podia parlar-hi perquè ell no em deixava estar sola amb la meva filla», va afirmar, referint-se a l’acusat.

Finalment, la víctima li va explicar que l’acusat li havia fet tocaments, i va decidir denunciar els fets tot i estar espantada perquè no tenia permís de residència.

L’acusat va negar durant la seva declaració tots els fets que se li atribueixen, i va assegurar que la mare de la nena li vol fer mal perquè una setmana abans de denunciar-lo va descobrir que ell li havia sigut infidel. «Em va dir que em mataria», va explicar, i va assegurar amb vehemència que «què puc veure-hi a una nena tenint a dones?». També va afegir que sabia que la dona havia fet «el mateix» amb una parella anterior. La seva defensa demana que se l’absolgui per manca de proves més enllà de la declaració de la nena.