No serà la més multitudinària ni la més coneguda però probablement serà l’activitat més recordada pels seus participants. Un total de 93 persones seran a la primera cursa adaptada d’infants i joves, al parc Central de Girona, diumenge (10:30 hores). Màxim tenen 18 anys i són de 25 municipis de Girona i Barcelona. Les primeres 60 places disponibles es van esgotar en 48 hores. Hi haurà recorreguts plans de 20, 50 i 100 metres. Elisabeth Bedoya correrà la seva tercera cursa després fer-ho a Barcelona i Vic. «Són proves molt importants per donar visibilitat al col·lectiu, i els nens i nenes com l’Elisabeth es diverteixen molt, són feliços participant-hi», va dir ahir la seva mare, Elisabet Muñoz.

La iniciativa és de l’associació Multicapacitats amb la col·laboració del Club Atletisme Girona, el GEiEG i l’AV Sant Narcís i el suport de l’Ajuntament i la Diputació.