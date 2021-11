La Policia Municipal de Girona amplia el parc mòbil amb la incorporació de quinze vehicles nous a la seva flota. Aquesta adquisició és una de les majors inversions que ha realitzat el cos en automòbils. En concret s’han comprat dues furgonetes, dotze motocicletes (sis de 125 cc, quatre de 700 cc i dues d’elèctriques) i un turisme elèctric.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, i l’intendent de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, han rebut els nous vehicles de la mà de les empreses concessionàries a qui es va adjudicar la compra.

“La millora de la seguretat és una prioritat que tenim per Girona, i per això estem avançant en diferents aspectes. D’una banda, anem fent un progressiu increment de la plantilla; i també de la millora i ampliació de les instal·lacions policials, com el projecte de comissaria de Can Burrassó, on en els propers mesos començaran les obres. La modernització de la flota de vehicles era una altra necessitat que ara hem pogut resoldre. Esperem que els nous cotxes i motos permetin millorar el servei, i també influir en més sensació de seguretat de la ciutadania”, afirma l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Els vehicles adquirits incorporen una nova retolació per així adaptar-se a l’homogeneïtzació que s’aconsella des de la Generalitat de Catalunya. La major part d’aquests substituiran a automòbils que han envellit i que tenen una mitjana de 15 anys.

En total, i quan els vehicles vells es retirin, el cos passarà a tenir un parc mòbil de 47 vehicles entre furgonetes, turismes, motocicletes de gran cilindrada i de petita, bicicletes i ciclomotors.

Aquesta adquisició prové del pla d’inversions elaborat pel govern de l’Ajuntament de Girona a principis d’any, i aprovat pel Ple municipal.