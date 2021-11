Els casos d’immigració sense papers en camions segueixen repetint-se a les comarques gironines. Aquest dissabte se’n va registrar un a Salt amb la descoberta de vuit polissons. La Guàrdia Civil és el cos policial que va interceptar el tràiler, segueix encara amb la investigació i té les diligències obertes.

El succés es va desencadenar pels volts de quarts de vuit del vespre de dissabte, el vehicle pesant circulava per l’autopista i membres del cos policial van veure que del remolc del camió en sortien unes mans i senyals de llum.

Agents del Grup d’acció ràpida la Guàrdia Civil van interceptar el camió i el van dirigir a la sortida del peatge de Girona Sud, a Salt. Un cop allà, es van identificar els polissons. Que eren vuit homes procedents de Gàmbia, Bangla Desh, Guinea i Pakistan.

Per altra banda, els agents van identificar també els conductors del vehicle amb plaques de Polònia. Aquests van relatar la ruta que havien fet abans d’arribar a Espanya. Concretament procedien d’Eslovàquia, posteriorment s’havien traslladat cap a Itàlia -on van passar una nit- i després havien anat cap a França on van fer el canvi de conductor i finalment, es van aturar aquí a Salt.

La Guàrdia Civil encara té la investigació oberta i indaga si tot va ser com els van explicar els xofers. Un cop la finalitzi, portarà les diligències als jutjats.

Retornats a França

Pel que fa als vuit polissons localitzats a dins del camió van ser entregats i traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. On en virtut de l’acord entre França i Espanya es va procedir a la readmissió dels vuit immigrants cap al país gal.

Enguany ja s’han donat diversos casos de troballa de polissons en camions, una pràctica d’entrada d’immigrants sense papers que es produiria per error a Espanya. Ja que les policies frontereres consideren que els immigrants paguen a màfies per anar cap a França a través d’Itàlia i que s’adonen que són a Espanya, quan, sovint, el mòbil els marca el canvi de país i després, fan soroll en veure’ls sorpresos pel sobtat canvi d’ubicació.

El darrer cas similar que s’havia produït a Girona data del 5 d’octubre. En aquesta ocasió es van localitzar cinc migrants ocults en un camió a Santa Llogaia d’Àlguema. El xofer es va aturar en una benzinera i va requerir la policia després de les descoberta dels homes al remolc.