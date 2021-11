Guanyem Girona diu que la moratòria de llicències per als pisos turístics queda "curta" i reclama que s'estengui a la resta de la ciutat. Per una banda, la formació celebra que l'equip de govern "s'hagi decidit a actuar", però també subratlla que "limitar" la suspensió de llicències al Barri Vell i a part del Mercadal "és insuficient". Guanyem tem que "la pressió" dels habitatges d'ús turístic (HUT) damunt els lloguers habituals es "traslladi" a la resta de la ciutat, i assegura que el Barri Vell no és l'únic lloc on cal actuar. "A Sant Daniel i Pedret l'impacte també és elevat", diu Guanyem. Per això, reclama que es respecti allò que recollia la moció aprovada pel ple, que demanava aplicar la suspensió de llicències d'HUT a tota la ciutat.

El primer grup de l'oposició afirma que la moratòria evidencia que "l'estudi d'impacte dels HUT que Guanyem va introduir en la negociació dels pressupostos 2020 era imprescindible per actuar davant d'una problemàtica creixent". Ho diu en referència al fet que aquest document ha servit de base per aplicar la suspensió de llicències.

Guanyem celebra que "finalment el govern s'hagi decidit a actuar", però també deixa clar que la decisió de limitar la moratòria al Barri Vell i a part del Mercadal "queda curta". I subratlla que, en cap cas, això s'ha consensuat amb ells. "És insuficient, la pressió dels pisos turístics en l'habitatge de lloguer habitual es pot traslladar a la resta de la ciutat", diu la formació.

Per refermar aquesta idea, Guanyem no pren com a referència quants pisos turístics hi ha en relació amb el total d'habitatges de cada barri. Sinó que fa la comparativa exclusivament a partir d'aquells que estan en lloguer.

"Al Barri Vell més de la meitat dels habitatges de lloguer es destinen a ús turístic (54%)", recull la formació. "Però no és l'únic barri on la pressió és forta; a Sant Daniel (83%) i a Pedret (40%) l'impacte també és elevat, i a l'Eixample nord, on es concentren molts habitatges, ja arriba al 9%", recull Guanyem Girona en un fil a Twitter.

Per això, la formació reclama a l'equip de govern que "respecti íntegrament" el contingut de la moció que es va aprovar per ple. L'escrit, presentat per l'Associació de Veïns del Barri Vell, reclamava que la moratòria de llicències s'apliqués arreu de la ciutat. "Uns lloguers dignes i assequibles requereixen polítiques valentes", conclou Guanyem Girona.