La Policia Local de Salt homenatja els agents que porten 35 i 25 anys de carrera policial en la seva tradicional diada, que es va celebrar a la Mirona aquest dijous al vespre. Durant la vetllada aquests agents van rebre medalles d’argent i bronze, respectivament.

A l'acte, també es va reconèixer a l’exinspector de Salt Antonio Marco pels serveis prestats durant 25 anys a Salt, i també es va distingir a Narcís Romero per la creació de la Unitat Canina.

Tal com és habitual, durant la cerimònia es van donar tota una sèrie de felicitacions als agents saltencs per actuacions concretes i, excepcionalment i amb caràcter col·lectiu es va dur a terme un agraïment “per la professionalitat, implicació, compromís, i total disponibilitat dels agents i comandaments de la Policia Local de Salt, durant la pandèmia i, especialment, durant els dos períodes de confinament”.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, va tenir paraules de reconeixement per a tota la plantilla i també ha volgut insistir en la tasca realitzada durant el darrer any i mig per la pandèmia destacant “la professionalitat, implicació i compromís que tots i totes heu mostrat per fer front als efectes i reptes que ens ha posat a sobre la taula la Covid".