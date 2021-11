L’Ajuntament de Girona ha organitzat, per dimecres que ve, la quarta edició de la Nit del Comerç on s’entregarà el premi «L’art de l’ofici», que reconeix els artesans que fan de la seva professió un art i el donen a conèixer amb els productes que venen. Enguany serà per a l’associació Artesans del Pont de Pedra de Girona, que celebra el 27è aniversari. Durant l’acte es farà un reconeixement als comerços que han complert els 25, 50 i 75 anys i els tres establiments més antics de Girona, exceptuant els tres de l’edició anterior.